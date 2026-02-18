Ювілейне видання Skyrim з'явилося на Switch 2 ще 9 грудня 2025 року. Тепер же Bethesda розповіла, які саме зміни чекають на портативну версію гри для консолі Nintendo.

Нагадаємо, що тоді гра пропонувала оптимізовану продуктивність з обмеженням до 30 кадрів на секунду, проте супроводжувалася жахливою затримкою введення, що перевищувала 250 мс. Перші кроки до виправлення ситуації зробили в патчі від 19 грудня, як зазначали DF, а нинішнє оновлення 1.2 додає два ключові режими роботи.

Що саме змінилося в технічному плані?

Режим Prioritize Visuals забезпечує стабільні 30 кадрів на секунду при вищій якості зображення, а Prioritize Performance дещо знижує графічні налаштування задля досягнення 60 кадрів на секунду.

Крім частоти кадрів, розробники усунули вильоти гри та локальні просідання швидкодії.

Патч також виправляє помилки інтерфейсу, керування та візуальні баги.

Користувачі на форумі Reddit схвально оцінили зміни, хоча багато хто зауважив, що в такому вигляді гра мала працювати від самого початку, а не через два місяці після виходу.

Що входить до ювілейного видання?

Вартість ювілейного видання становить 60 доларів. Воно містить доповнення Dawnguard, Hearthfire та Dragonborn, а також бонусний контент у стилі The Legend of Zelda. Гравці, які вже мають копію для першої Switch, можуть оновитися безкоштовно або за доплату.

