Найдовгоочікуваніші ігри, які мають вийти у 2026 році

Пропонуємо вашій увазі невеликий календар, який допоможе встежити за найочікуванішими відеоіграми, які мають нарешті вийти у 2026 році.

2025 рік подарував ігровій індустрії незліченну кількість якісних релізів, одначе геймери з усього світу все ще чекають на кілька проєктів і їхнє терпіння вже на межі, інформує 24 Канал.

Які відеоігри вийдуть у 2026 році?

Звісно, перш за все мова про найочікуванішу гру десятиліття, її величність Grand Theft Auto 6.

Після чергового перенесення та скандалів у Rockstar, реліз проєкту планується 23 травня на новітніх консолях. Амінь.

Також прийдешній рік має потішити шанувальників легендарної франшизи Resident Evil.

Не те щоб їхнє очікування було надто довгим, але 9 частина основної серії, під заголовком Requiem, поверне на геймерські екрани культового героя Леона Кеннеді. Тож, це цілком можна назвати довгоочікуваною подією.

Вийти ж ця краса має вже 27 лютого, на ПК, PS5, Xbox Series і Nintendo Switch 2.

Цікаво, що на цьому Capcom не зупиняться, адже компанія також готує вихід амбітної sci-fi action-adventure гри Pragmata.

Тут у боротьбі проти ворожого ШІ, гравцю доведеться керувати двома персонажами одночасно — людиною та андроїдом. Проєкт прагне заворожити геймерів увагою до світобудування, наративу та атмосфери.

Реліз призначено на 24 квітня для ПК, PS5, Xbox Series та Switch 2.

Окрім того, потішити геймерів у 2026 має намір Pearl Abyss, відома роботою над MMO Black Desert Online.

Їхній "довгобуд" під назвою Crimson Desert об'єднує елементи пригодницького бойовика та рольової гри, пропонуючи масштабний фентезійний відкритий світ з глибокою історією.

Вихід гри заплановано на 19 березня для ПК, PS5 та Xbox Series.

На додачу, для поціновувачів фентезі також готується реліз перезапуску культової RPG Fable.

Багатостраждальний проєкт від Playground Games перебуває у розробці вже довгі роки, а останнє перенесення змістило реліз з 2025 на 2026 рік – і це вся конкретика станом на зараз, окрім того, що вийде вона для ПК та Xbox Series, інформує Insider Gaming.

Ну і на сам кінець, ощасливити любителів стелсу та "бондіани" спробує 007 First Light.

Гра про найвідомішого шпигуна у світі від IO Interactive вже декілька років на слуху у всіх геймерів, тож її вихід приверне чимало уваги.

Запланований він, до речі, на 27 березня для PS 5, Xbox Series, Switch 2 та ПК, повідомляє Windows Central.

Отож, найдовгоочікуваніші відеогри, що вийдуть у 2026 році в хронологічному порядку: