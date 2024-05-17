GTA 6 на "початку 2025" року не буде, але ось нова дата

Довгий час ми чули з різних джерел, що Grand Theft Auto 6 вийде десь на початку 2025 року. Але в останньому звіті компанії Take-Two Interactive про прибутки за 2024 фінансовий рік можна знайти дещо інші дані.

Коли вийде нова GTA

Формулювання "початок року" є вельми розпливчастим, але ніхто ніколи не називав точний місяць релізу, а тим більше день. Тепер вікно виходу одного з найочікуваніших проєктів звузилося до трьох місяців.

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Наш прогноз відображає звуження раніше встановленого Rockstar Games терміну виходу Grand Theft Auto VI до осені 2025 року. Ми впевнені, що Rockstar Games забезпечить неперевершений розважальний досвід, і наші очікування щодо комерційного впливу гри продовжують зростати,

– заявили в Take-Two Interactive, яка виступає видавцем.

Ця новина підтверджує нещодавні чутки та повідомлення щодо статусу гри. Спочатку з'явилися натяки на можливе перенесення релізу на 2026 рік, але тоді Insider Gaming повідомили, що гра розробляється "за графіком", а будь-які розмови про затримку були "чистими припущеннями". Тож тепер ми маємо підтвердження, що гра все-таки вийде у 2025 році.

Що стосується дати релізу на "початку 2025 року", яку дехто пропонував, то зараз багато хто заявляє, що "ніколи не було жодної можливості, що гра вийде тоді". З моменту виходу першого трейлера в грудні нібито планувалося, що реліз відбудеться саме восени 2025 року, напередодні новорічно-різдвяних свят. Але окремі інсайдери чомусь просували свою версію про початок року.

Трейлер Grand Theft Auto VI: відео

Нагадаємо, Grand Theft Auto VI стане продовженням культової серії, яка обіцяє перевернути наше розуміння жанру й принести багато нового в ігровий процес. Подробиць наразі дуже мало, але ми вже бачили невеликий трейлер майбутнього проєкту.