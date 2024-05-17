Когда выйдет новая GTA

Формулировка "начало года" является весьма расплывчатой, но никто никогда не называл точный месяц релиза, а тем более день. Теперь окно выхода одного из самых ожидаемых проектов сузилось до трёх месяцев.

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Наш прогноз отражает сужение ранее установленного Rockstar Games срока выхода Grand Theft Auto VI до осени 2025 года. Мы уверены, что Rockstar Games обеспечит непревзойденный развлекательный опыт, и наши ожидания относительно коммерческого влияния игры продолжают расти,

– заявили в Take-Two Interactive, которая выступает издателем.

Эта новость подтверждает недавние слухи и сообщения относительно статуса игры. Сначала появились намеки на возможный перенос релиза на 2026 год, но тогда Insider Gaming сообщили, что игра разрабатывается "по графику", а любые разговоры о задержке были "чистыми предположениями". И теперь мы имеем подтверждение, что игра все-таки выйдет в 2025 году.

Что касается даты релиза в "начале 2025 года", которую некоторые предлагали, то сейчас многие заявляют, что "никогда не было никакой возможности, что игра выйдет тогда". С момента выхода первого трейлера в декабре якобы планировалось, что релиз состоится именно осенью 2025 года, накануне новогодне-рождественских праздников. Но отдельные инсайдеры почему-то продвигали свою версию о начале года.

Трейлер Grand Theft Auto VI: видео

Напомним, Grand Theft Auto VI станет продолжением культовой серии, которая обещает перевернуть наше понимание жанра и принести много нового в игровой процесс. Подробностей пока очень мало, но мы уже видели небольшой трейлер будущего проекта.