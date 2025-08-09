Хоча розробники Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ще не оголосили офіційної дати виходу гри, інформація про неї з'явилася у мережі і є всі підстави вважати її правдивою.

Довгоочікуване продовження культової RPG отримало дату виходу, принаймні якщо вірити інформації з мережі, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Masquerade – Bloodlines 2 вийде вже восени?

Paradox Interactive вперше анонсувала сиквел легендарної забавки, яка потрапила у перелік улюблених відеоігор військового Валерія Маркуса, ще у 2019 році під час конференції GDC.

Тоді планувалося, що Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 побачить світ у першому кварталі 2020 року, але розробка перетворилася у справжнє пекло.

Після численних затримок і навіть зміни розробників, виглядає так, що зараз гра знаходиться ближче до релізу, ніж будь-коли.

Зокрема, на сайті філіппінського магазину Game Xtreme з'явилася дата виходу – 21 жовтня 2025 року.

Трейлер гри – дивіться відео

Хоча на тій же сторінці уточнено, що дата може змінитися, вона добре узгоджується з попередньою інформацією від студії The Chinese Room про те, що гра вийде восени 2025 року.

Враховуючи, що такий реліз означатиме вихід гри акурат перед Гелловіном, важко уявити ідеальніший час, щоб знову зануритися у світ вампірів.