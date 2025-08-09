Хотя разработчики Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 еще не объявили официальной даты выхода игры, информация о ней появилась в сети и есть все основания считать ее правдивой.

Долгожданное продолжение культовой RPG получило дату выхода, по крайней мере если верить информации из сети, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

Стоит внимания Возвращение легенды: появился первый трейлер продолжения серии Barbie Horse Adventures

Masquerade – Bloodlines 2 выйдет уже осенью?

Paradox Interactive впервые анонсировала сиквел легендарной игры, которая попала в список любимых видеоигр военного Валерия Маркуса, еще в 2019 году во время конференции GDC.

Тогда планировалось, что Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 увидит свет в первом квартале 2020 года, но разработка превратилась в настоящий ад.

После многочисленных задержек и даже смены разработчиков, выглядит так, что сейчас игра находится ближе к релизу, чем когда-либо.

В частности, на сайте филиппинского магазина Game Xtreme появилась дата выхода – 21 октября 2025 года.

Трейлер игры – смотрите видео

Хотя на той же странице уточнено, что дата может измениться, она хорошо согласуется с предыдущей информацией от студии The Chinese Room о том, что игра выйдет осенью 2025 года.

Учитывая, что такой релиз будет означать выход игры аккурат перед Хэллоуином, трудно представить более идеальное время, чтобы вновь окунуться в мир вампиров.