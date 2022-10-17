Phantom Liberty стане наймасштабнішим DLC для багатостраждальної Cyberpunk 2077 та подарує гравцям атмосферу захопливого шпигунського трилеру, повідомляє 24 канал.

Читайте також Футбол заради перемоги: PIN-UP Ukraine підтримала благодійний матч в Одесі

Серед "фішок" майбутнього доповнення серед іншого знайшлося місце появі знаменитої у минулому акторки фільмів для дорослих, а нині успішної стрімерки – Саші Грей.

Грей (справжнє ім'я Марина Енн Ханц) у своєму твітері ощасливила фанатів новиною, що їй дісталася роль Еш – діджейки на ігровій радіостанції 89.7 Growl FM у Найт-Сіті.

Поки що, одначе невідомо, чи буде роль дівчини обмежуватися лише голосом чи її зовнішність також буде використана для моделі персонажа в грі. Однак, це не завадило фоловерам Саші привітати її з отриманням такого цікавого досвіду.

Нагадаємо, що раніше CD Projekt Red повідомили про 2 безплатні доповнення для Cyberpunk 2077, а невдовзі розповіли про плани студії на майбутні роки.