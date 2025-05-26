Хоча нова версія ролика містить перероблену графіку й окремі зміни, фанати легко впізнають знайомі постановки та ключові моменти з оригіналу, розповідає 24 Канал.

Дивіться також 10 найскладніших ігор, які вийшли в 2025 році

Саундтрек також залишився вірним класиці – композицію Snake Eater знову виконує співачка Сінтія Гаррелл, як і в оригінальній грі.

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

Оновлена заставка демонструє більше фрагментів із самої гри, включно з епізодами з сюжету – хоч і без конкретного контексту. Зокрема, у відео показано сцену, де герой з’їдає змію, а також момент його стрибка з водоспаду.

Цікаво, що на відміну від заставки MGS3, у новій версії не вказані імена розробників. У Konami пояснили, що ці елементи з’являться безпосередньо в грі, зокрема у вигляді інтерактивних компонентів.

Події гри, як і в оригіналі, розгортаються в джунглях часів Холодної війни на території СРСР. Головному героєві – оперативнику з кодовим ім’ям Snake – доведеться врятувати місцевого вченого та знищити експериментальну зброю масового ураження.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater вийде 28 серпня на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X і S. Ремейк працюватиме на рушії Unreal Engine 5 і, за словами розробників, не зазнає суттєвих геймплейних змін у порівнянні з оригіналом.

До речі, нещодавно геймдизайнер Хідео Коджима розповів, коли чекати на фільм Death Stranding і шпигунський трилер Physint.