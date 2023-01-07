Геймером може бути кожен, навіть президент США. Одначе одна справа залишати це вдома, а інша використовувати відомі ігрові меми під час важливого голосування, як це нещодавно зробив один конгресмен.

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Під час процесу обрання нового спікера Палати представників від Сполучених Штатів, конгресмен Джаред Хаффман використав вірусний мем всесвіту World of Warcraft.

Гра існує вже понад 15 років і приваблює мільйони гравців з усього світу завдяки харизматичним персонажам та захопливому геймплею, тож не дивно, що серед її зіркових шанувальників знайшлося місце й конгресмену.

А мемом, що його використав Хаффман, став викрик "Ліііііірой Дженкінс".

Виникнення мему: відео

Річ у тому, що цей персонаж із World of Warcraft завдячує своїм походженням Бену Шульцу, який у вірусному ролику продемонстрував імпульсивну та безрозсудну поведінку під час одного з рейдів, кинувшись в бій, начхавши на план, що зрештою призвело до смерті усіх персонажів.

Відтоді геймери часто використовують цей мем, щоб описати когось, хто діє безрозсудно.

Під час 118-тої сесії Конгресу Джаред Хаффман увійшов до кімнати, щоб проголосувати за Хакіма Джеффріса і назвав його ім'я саме на штиб відомого мему.

Конгресмен використав геймерський мем із WoW: відео

Пізніше у твітері Хаффман підтвердив, що таким чином тролив республіканців у Палаті представників та продовжуватиме це робити, доки вони не перестануть висувати кандидатуру Кевіна Маккарті на посаду спікера.

На превеликий жаль для демократів та безпосередньо Хаффмана, Маккарті все ж обрали на високу посаду.