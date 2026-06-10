Rockstar приготуватися – геймери в захваті від гри, яка не побоялася "вийти" поруч з GTA 6

Схоже, що лише одна відома відеогра не побоялася конкуренції з Grand Theft Auto 6 та призначила дату релізу на листопад 2026 року і геймери в захваті від такої сміливості.

Допоки вся індустрія уникає листопада 2026 року як нічного жахіття, одна студія вирішила випустити своє творіння саме тоді, інформує 24 Канал.

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Хто складе конкуренцію GTA 6?

Відсутність релізів у листопаді та "перенасиченість" ними вересня нещодавно стала предметом висміювання серед геймерів та ігрових журналістів, зокрема завдяки вірусному відео від видання IGN у X.

Жартівливий ролик: дивіться відео

GTA 6 has affected almost all of the video game release dates in Fall 2026. #IGNSummerOfGaming pic.twitter.com/8z1V6eKc6n — IGN (@IGN) June 3, 2026

Схоже, що усі розробники настільки бояться конкуренції з довгоочікуваним продовженням культової франшизи Rockstar, що готові на будь-що аби їхня гра не опинилася в календарі десь поруч з ним.

Але існує відеогра, що гордо дивиться прямо в обличчя GTA 6 без жодного страху.

6 червня на IGN Live відбувся анонс колекції Barbie Rewind, яка об'єднує оновлені версії 16 різних відеоігор, присвячених лялькам Barbie, що вийшли між 1991 і 2007 роками.

Збірка має вийти 12 листопада, лише за тиждень до GTA 6, реліз якої все ще призначено на 19 листопада.

"Рожеві пригоди" відвідають усі платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 та ПК.

Трейлер колекції: дивіться відео

З моменту анонсу, Barbie Rewind стала героїнею численних мемів, адже геймери заходилися жартома писати про майбутнє "легендарне протистояння", порівнюючи це з прецедентом "Барбігеймера".

Єдиною грою, яка не побоялася листопадового релізу GTA 6, виявилася Barbie. Битва за найбільший реліз місяця обіцяє бути легендарною,

– жартує користувач @Play4Index.

Gta 6 vs Barbie rewind be like: pic.twitter.com/6vLwfX4yIh — ZK798X2 (@zombiekillin798) June 6, 2026

Barbie Rewind VS Grand Theft Auto 6 pic.twitter.com/I5J1dm66ZL — YaBoiWiggles (@YaBoiWiggles) June 7, 2026

Звичайно, це все лише жарти, оскільки важко уявити, як хоча б якась гра може похитнути позиції GTA 6, але ніхто не забороняє вдосталь посміятися над мемами.