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Games Новини Rockstar приготуватися – геймери в захваті від гри, яка не побоялася "вийти" поруч з GTA 6
10 червня, 18:24
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Rockstar приготуватися – геймери в захваті від гри, яка не побоялася "вийти" поруч з GTA 6

Максим Задворський

Схоже, що лише одна відома відеогра не побоялася конкуренції з Grand Theft Auto 6 та призначила дату релізу на листопад 2026 року і геймери в захваті від такої сміливості.

Допоки вся індустрія уникає листопада 2026 року як нічного жахіття, одна студія вирішила випустити своє творіння саме тоді, інформує 24 Канал.

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Хто складе конкуренцію GTA 6?

Відсутність релізів у листопаді та "перенасиченість" ними вересня нещодавно стала предметом висміювання серед геймерів та ігрових журналістів, зокрема завдяки вірусному відео від видання IGN у X.

Жартівливий ролик: дивіться відео

Схоже, що усі розробники настільки бояться конкуренції з довгоочікуваним продовженням культової франшизи Rockstar, що готові на будь-що аби їхня гра не опинилася в календарі десь поруч з ним.

Але існує відеогра, що гордо дивиться прямо в обличчя GTA 6 без жодного страху.

6 червня на IGN Live відбувся анонс колекції Barbie Rewind, яка об'єднує оновлені версії 16 різних відеоігор, присвячених лялькам Barbie, що вийшли між 1991 і 2007 роками. 

Збірка має вийти 12 листопада, лише за тиждень до GTA 6, реліз якої все ще призначено на 19 листопада. 

"Рожеві пригоди" відвідають усі платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 та ПК.

Трейлер колекції: дивіться відео

З моменту анонсу, Barbie Rewind стала героїнею численних мемів, адже геймери заходилися жартома писати про майбутнє "легендарне протистояння", порівнюючи це з прецедентом "Барбігеймера".

Єдиною грою, яка не побоялася листопадового релізу GTA 6, виявилася Barbie. Битва за найбільший реліз місяця обіцяє бути легендарною, 
– жартує користувач @Play4Index.

Звичайно, це все лише жарти, оскільки важко уявити, як хоча б якась гра може похитнути позиції GTA 6, але ніхто не забороняє вдосталь посміятися над мемами.

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24 Канал
MARKnLARRY
12.06.26, 11:30
Переможе MARKnLARRY
3.3
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Abyssal
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

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