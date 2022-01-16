Цього тижня ми розповідали про шанувальника PlayStation, який відзначився унікальним досягненням. Він отримував платинові трофеї протягом 3 тисяч днів поспіль, а загалом на встановлення такого рекорду витратив понад 8 років.

Детальніше Користувач PlayStation витратив понад 8 років на встановлення унікального рекорду

Цікавим досягненням, яке пов'язано з платиновими трофеями, відзначився й блогер з нікнеймом IBadDriverI. Він показав, як звичайний користувач PlayStation всього за 5 хвилин може отримати одразу 5 таких нагород. Зрозуміло, що в більшості проєктах це зробити досить непросто, щоправда, в PS Store можна знайти й такі відеогри, які, здається, створені лише для поповнення колекції платинових трофеїв.

Саме до таких ігор можна віднести проєкт Catch the Bowling Balls Breakthrough Gaming Arcade, який коштує 1 долар. У цій відеогрі можна отримати такий трофей всього за 30 секунд, а для цього треба лише зловити певну кількість куль для боулінгу.

Відеогра Catch the Bowling Balls Breakthrough Gaming Arcade / Скриншот

У візуальній новелі Sakura Succubus бажану нагороду можна отримати за одну хвилину, а для цього треба лише пропустити всі діалоги. Цікаво, що її автори навіть підготували спеціальні налаштування для таких проходжень. Додамо, що відеогра коштує 10 доларів.

Відеогра Sakura Succubus / Скриншот

За одну хвилину IBadDriverI зміг отримати платиновий трофей й в грі Quick Mafs, яку можна придбати за 1 долар та 50 центів. Відзначимо, що в цій дитячій відеогрі потрібно розв'язувати математичні приклади.

Відеогра Quick Mafs / Скриншот

Дуже швидко можна отримати платинову нагороду й в іншій візуальній новелі, яка називається Legends of Talia: Arcadia. А для цього також можна використати спеціальні налаштування. Додамо, що придбати відеогру можна за 3 долари.

Відеогра Legends of Talia: Arcadia / Скриншот

У грі Bowling Breakthrough Gaming Arcade, яка коштує 1 долар, також можна за хвилину отримати платинову нагороду. А для цього треба лише набрати певну кількість залікових балів у примітивному боулінгу.

Відеогра Bowling Breakthrough Gaming Arcade / Скриншот

Наостанок відзначимо, що блогер IBadDriverI на своєму ютуб-каналі опублікував відео, на якому можна побачити процес "вибивання" таких платинових трофеїв. Також додамо, що його запис дуже сподобався користувачам мережі: понад 30 тисяч переглядів та майже тисячу вподобань.

Як отримати 5 платинових трофеїв за 5 хвилин: відео