На этой неделе мы рассказывали о поклоннике PlayStation, который отличился уникальным достижением. Он получал платиновые трофеи в течение 3 тысяч дней подряд, а всего на установку такого рекорда потратил более 8 лет.

Подробнее Пользователь PlayStation потратил более 8 лет на установку уникального рекорда

Интересным достижением, связанным с платиновыми трофеями, отличился и блогер с никнеймом IBadDriverI. Он показал, как обычный пользователь PlayStation всего за 5 минут может получить сразу 5 таких наград. Разумеется, что в большинстве проектах это сделать достаточно непросто, правда, в PS Store можно найти и такие видеоигры, которые, кажется, созданы только для пополнения коллекции платиновых трофеев.

Именно к таким играм можно отнести проект Catch the Bowling Balls Breakthrough Gaming Arcade, который стоит 1 доллар. В этой видеоигре можно получить такой трофей всего за 30 секунд, а для этого нужно лишь поймать определенное количество шаров для боулинга.

Видеоигра Catch the Bowling Balls Breakthrough Gaming Arcade / Скриншот

В визуальной новелле Sakura Succubus желаемую награду можно получить за одну минуту, а для этого нужно только пропустить все диалоги. Интересно, что ее авторы даже подготовили специальные настройки для подобных прохождений. Добавим, что видеоигра стоит 10 долларов.

Видеоигра Sakura Succubus / Скриншот

За одну минуту IBadDriverI смог получить платиновый трофей и в игре Quick Mafs, которую можно приобрести за 1 доллар и 50 центов. Отметим, что в этой детской видеоигре нужно решать математические уравнения.

Видеоигра Quick Mafs / Скриншот

Очень быстро можно получить платиновую награду и в другой визуальной новелле, которая называется Legends of Talia: Arcadia. А для этого также можно использовать специальные настройки. Добавим, что приобрести видеоигру можно за 3 доллара.

Видеоигра Legends of Talia: Arcadia / Скриншот

В игре Bowling Breakthrough Gaming Arcade, которая стоит 1 доллар, также можно за минуту получить платиновую награду. А для этого нужно только набрать определенное количество очков в примитивном боулинге.

Видеоигра Bowling Breakthrough Gaming Arcade / Скриншот

Напоследок отметим, что блогер IBadDriverI на своем ютуб-канале опубликовал видео, на котором можно увидеть процесс "выбивания" таких платиновых трофеев. Также добавим, что его запись очень понравилась пользователям сети: более 30 тысяч просмотров и почти тысячу лайков.

Как получить 5 платиновых трофеев за 5 минут: видео