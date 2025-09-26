У спільноті Steam з'явився перший користувач, якому вдалося зібрати у своїй бібліотеці понад 40 000 платних ігор. Це досягнення відкрило йому доступ до найрідкіснішої нагороди платформи. Колекція гравця вражає не лише кількістю, але й вартістю, яка обчислюється сотнями тисяч доларів.

Що відомо про рекордсмена та його колекцію?

Користувач із Шанхаю під нікнеймом SonixLegend 23 вересня 2025 року увійшов в історію, отримавши унікальний значок "Колекціонер ігор: 40 000+". Ця нагорода є найвищою у своїй категорії, і наразі SonixLegend – єдиний, хто зміг її досягти. Він є користувачем Steam вже 15 років, зібравши за цей час у своїй бібліотеці 40 029 ігор та 22 136 доповнень (DLC), пише 24 Канал з посиланням на The Escapist.

Дивіться також Valve оновила магазин Steam: що змінилося для гравців

Феномен накопичення ігор, у які ніхто не грає, давно став жартом у спільноті, але SonixLegend вивів це на новий рівень.

Вартість його акаунта вражає:

За найскромнішими підрахунками, враховуючи найнижчі ціни на розпродажах, вона становить близько 250 000 доларів.

Якщо ж рахувати за поточними цінами, сума перевищує 640 000 доларів .

. При цьому вартість непройдених ігор у його колекції оцінюється у понад 241 000 доларів.

Навіть якби колекціонер захотів пройти хоча б невелику частину своєї бібліотеки, це було б надзвичайно складно. Щоб завершити лише 250 найдовших ігор з його колекції, знадобилося б майже сім років безперервного геймплею.

Сам SonixLegend не поспішає підкорювати цю вершину: він отримав хоча б одне досягнення лише у 261 грі та написав відгуки тільки на 20 з них.



SonixLegend зібрав понад 40 тисяч ігор / Скриншот 24 Каналу

Яка його улюблена гра?

Найцікавіше, що улюбленою грою рекордсмена є проєкт, який навіть не зараховується до його платної колекції. Згідно з його профілем, він провів 551 годину у безплатному кооперативному шутері Alien Swarm, випущеному Valve у 2010 році.



Найбільше часу колекціонер провів у Alien Swarm / Скриншот 24 Каналу

Виходить, що маючи доступ майже до кожної сучасної гри, користувач надає перевагу 15-річному безплатному проєкту.

Бездумне колекціонування

Збирання ігор для деяких користувачів Steam перетворилося на своєрідне змагання. Щоб потрапити до топ-100 колекціонерів, потрібно володіти щонайменше 19 000 ігор, а для першої десятки – понад 33 000.

Найближчий суперник SonixLegend, користувач Ian Brandon Anderson, має у своїй бібліотеці 39 489 ігор, що свідчить про напружену боротьбу за першість.

Цього літа ми дізналися вельми цікаву статистику: користувачі Steam витрачають мільярди на ігри, які ніколи не запускають. На платформі зареєстровано мільйони акаунтів, а вартість незіграних ігор сягає 19 мільярдів доларів.

Цей феномен пояснюється кількома факторами: