Зловмисники систематично розбирали потужні ігрові комп'ютери в номерах, щоб викрасти дефіцитні комплектуючі, повідомляє m.gmw.cn.

Кримінальний туризм

Зловмисники, відомі за прізвищами Лі та Чен, зосередили свою активність у місті Шихецзі, що в північному регіоні Сіньцзян.

Лі спочатку діяв самостійно: він заселявся до кіберспортивних готелів, де є професійне обладнання, і просто виймав планки оперативної пам'яті з корпусів коштовних ПК.

Згодом він залучив до справи напарника, і разом вони влаштували справжній рейд готельними закладами.

Загалом дует зміг викрасти 16 модулів оперативної пам'яті. Зловмисникам вистачало звичайної викрутки, щоб отримати "залізо", вартість якого перевищувала ціну оренди кімнати за добу.

Викрадені комплектуючі Лі та Чен збували через інтернет-майданчики та звичайні офлайнові крамниці. За весь час своєї діяльності вони виручили близько 1 950 доларів.

Схема розвалилася через скарги наступних відвідувачів. Геймери, які заселялися після крадіїв, виявляли замість ігрових сесій лише "чорні екрани", оскільки комп'ютери без оперативної пам'яті просто не завантажувалися.

Адміністрація готелів провела перевірки та викликала правоохоронців, які швидко вирахували попередніх мешканців.

Цей випадок став яскравим підтвердженням критичної ситуації на ринку комплектуючих. Стрімке зростання цін на пам'ять призводить до курйозних та небезпечних інцидентів у всьому світі.

Наприклад, компанія Valve вже попередила про можливе подорожчання своїх ігрових систем Steam Machine саме через брак деталей.