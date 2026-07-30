Злоумышленники систематически разбирали мощные игровые компьютеры в номерах, чтобы похитить дефицитные комплектующие, сообщает m.gmw.cn.

Криминальный туризм

Злоумышленники, известные под фамилиями Ли и Чен, сосредоточили свою деятельность в городе Шихэцзы, расположенном в северном регионе Синьцзян.

Ли сначала действовал в одиночку: он селился в киберспортивных отелях, где есть профессиональное оборудование, и просто вынимал планки оперативной памяти из корпусов дорогостоящих ПК.

Впоследствии он привлек к делу напарника, и вместе они устроили настоящий рейд по гостиничным заведениям.

В общей сложности дуэт смог похитить 16 модулей оперативной памяти. Злоумышленникам хватало обычной отвертки, чтобы достать "железо", стоимость которого превышала цену аренды номера за сутки.

Похищенные комплектующие Ли и Чен сбывали через интернет-площадки и обычные офлайн-магазины. За все время своей деятельности они выручили около 1 950 долларов.

Схема раскрылась из-за жалоб последующих постояльцев. Геймеры, заселявшиеся после воров, вместо игровых сессий обнаруживали лишь "черные экраны", поскольку компьютеры без оперативной памяти просто не загружались.

Администрация отелей провела проверки и вызвала правоохранителей, которые быстро вычислили предыдущих постояльцев.

Этот случай стал ярким подтверждением критической ситуации на рынке комплектующих. Стремительный рост цен на память приводит к курьезным и опасным инцидентам по всему миру.

Например, компания Valve уже предупредила о возможном подорожании своих игровых систем Steam Machine именно из-за нехватки комплектующих.