24 Канал разом з PIN-UP Ukraine пропонують список з п'яти чудових ігор, які є визнаними шедеврами індустрії та не потребують багато вільного часу.
Важливо PIN-UP Foundation підтримав будівництво нового центру "Мама і немовля" для важкохворих дітей
Firewatch
Постер гри / Фото Panic Inc.
- Дата виходу: 9 лютого 2016 року
- Платформи: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 та Xbox One
- Середній час проходження: 4 години (тут і надалі за даними порталу howlongtobeat.com)
У цій атмосферній та мальовничій пригоді гравцям пропонують приміряти на себе роль лісничого, який вирушає на патрулювання заповідними землями штату Вайомінг. На перший погляд, це рутинний робочий день, але він перетворюється в розслідування моторошної таємниці, сповненої цікавих сюжетних поворотів та крутих головоломок.
Трейлер проєкту – дивитися відео
Journey
Постер Journey / Фото Thatgamecompany
- Дата виходу: 13 березня 2012 року
- Платформи: ПК, PlayStation 3, PlayStation 4 та мобільні пристрої
- Середній час проходження: 2 години
Ця магічна пригода від студії Thatgamecompany перенесе у захопливий піщаний світ, де геймери, подорожуючи дюнами, будуть розгадувати таємниці та взаємодіяти з іншими гравцями.
Окремої похвали заслуговує дивовижний саундтрек проєкту, від якого мурашки по шкірі.
Трейлер гри – перегляньте відео
Inside
Обкладинка моторошної гри / Фото PlayDead
- Дата виходу: 29 червня 2016 року
- Платформи: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One та мобільні пристрої
- Середній час проходження: 3,5 години
Захоплива та атмосферна гра з глибоким та оповитим таємницями сюжетом від творців Limbo точно зацікавить геймерів, адже кожен крок у її темному світі – це нова загадка.
What Remains of Edith Finch
Обкладинка гри / Фото Giant Sparrow
- Дата виходу: 29 червня 2016 року
- Платформи: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One та мобільні пристрої
- Середній час проходження: 2 години
Ще однією грою, яка вражає своєю загадковістю, є проєкт від Giant Sparrow. Інтерактивна детективна пригода пропонує гравцю поринути в історію родини Фінч та розгадати темні таємниці їхнього прокляття.
Трейлер гри – дивитися відео
The Stanley Parable
Обкладинка гри / Фото Дейві Вредена
- Дата виходу: 17 жовтня червня 2013 року
- Платформи: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One та мобільні пристрої
- Середній час проходження: 1,5 години
Наостанок розбавимо похмуру атмосферу попередніх проєктів чимось нестандартним та унікальним.
Мова про проєкт від Дейві Вредена, який дає геймерам під контроль звичайного роботягу Стенлі, що працює у дуже незвичайному офісі. Дивовижні та парадоксальні головоломки з фірмовим, подекуди дещо абсурдним гумором автора проєкту роблять цю гру одним із найкращих інді-проєктів в історії індустрії.