24 Канал разом з PIN-UP Ukraine пропонують список з п'яти чудових ігор, які є визнаними шедеврами індустрії та не потребують багато вільного часу.

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Firewatch

Постер гри / Фото Panic Inc.

Дата виходу: 9 лютого 2016 року

9 лютого 2016 року Платформи: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 та Xbox One

ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 та Xbox One Середній час проходження: 4 години (тут і надалі за даними порталу howlongtobeat.com)

У цій атмосферній та мальовничій пригоді гравцям пропонують приміряти на себе роль лісничого, який вирушає на патрулювання заповідними землями штату Вайомінг. На перший погляд, це рутинний робочий день, але він перетворюється в розслідування моторошної таємниці, сповненої цікавих сюжетних поворотів та крутих головоломок.

Трейлер проєкту – дивитися відео

Journey

Постер Journey / Фото Thatgamecompany

Дата виходу: 13 березня 2012 року

13 березня 2012 року Платформи: ПК, PlayStation 3, PlayStation 4 та мобільні пристрої

ПК, PlayStation 3, PlayStation 4 та мобільні пристрої Середній час проходження: 2 години

Ця магічна пригода від студії Thatgamecompany перенесе у захопливий піщаний світ, де геймери, подорожуючи дюнами, будуть розгадувати таємниці та взаємодіяти з іншими гравцями.

Окремої похвали заслуговує дивовижний саундтрек проєкту, від якого мурашки по шкірі.

Трейлер гри – перегляньте відео

Inside

Обкладинка моторошної гри / Фото PlayDead

Дата виходу: 29 червня 2016 року

29 червня 2016 року Платформи: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One та мобільні пристрої

ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One та мобільні пристрої Середній час проходження: 3,5 години

Захоплива та атмосферна гра з глибоким та оповитим таємницями сюжетом від творців Limbo точно зацікавить геймерів, адже кожен крок у її темному світі – це нова загадка.

What Remains of Edith Finch

Обкладинка гри / Фото Giant Sparrow

Дата виходу: 29 червня 2016 року

29 червня 2016 року Платформи: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One та мобільні пристрої

ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One та мобільні пристрої Середній час проходження: 2 години

Ще однією грою, яка вражає своєю загадковістю, є проєкт від Giant Sparrow. Інтерактивна детективна пригода пропонує гравцю поринути в історію родини Фінч та розгадати темні таємниці їхнього прокляття.

Трейлер гри – дивитися відео

The Stanley Parable

Обкладинка гри / Фото Дейві Вредена

Дата виходу: 17 жовтня червня 2013 року

17 жовтня червня 2013 року Платформи: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One та мобільні пристрої

ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One та мобільні пристрої Середній час проходження: 1,5 години

Наостанок розбавимо похмуру атмосферу попередніх проєктів чимось нестандартним та унікальним.

Мова про проєкт від Дейві Вредена, який дає геймерам під контроль звичайного роботягу Стенлі, що працює у дуже незвичайному офісі. Дивовижні та парадоксальні головоломки з фірмовим, подекуди дещо абсурдним гумором автора проєкту роблять цю гру одним із найкращих інді-проєктів в історії індустрії.