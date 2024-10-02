Найкращі модифікації для Baldur's Gate 3 – творці гри рекомендують

2 жовтня 2024, 15:26
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Автор: Максим Задворський

Джерело:

Gamesradar+

З'явився список усіх модифікацій для Baldur's Gate 3, які на своїх різноманітних ресурсах радили самі розробники проєкту із Larian Studios.

Через популярність модифікацій для культової RPG Baldur's Gate 3 в останньому патчі, що вже вийшов і на консолях, з'явився окремий "менеджер модів", який значно полегшує їх встановлення та використання.

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Larian рекомендують

У зв'язку з цим, портал gamesradar+ вирішив зібрати воєдино усі численні моди, які розробники проєкту з Larian Studios називали своїми улюбленими на різноманітних платформах – від YouTube до соцмережі X.

Результатом став список з 14 модифікацій, які змінюють чимало аспектів гри: від кількості персонажів підконтрольних гравцеві до зовнішнього вигляду ігрових "дайсів". 

Які моди для Baldur's Gate 3 рекомендують Larian Studios: 

  • Adjustable Party Limit – дозволяє налаштувати розмір групи; 
  • Underwear of Rituals – додає в гру низку "зачарованих" комплектів спідньої білизни, що дають корисні характеристики;
  • Kuo-Toa Playable Race – робить доступною для гри нову расу; 
  • Mystic Class – додає новий клас "Містика";
  • Custom dice – величезна кількість дизайнів для ігрових кісток;
  • FaerunColors – врізноманітнює одяг;
  • UnlockLevelCurve – збільшує максимальний рівень персонажів до 20;
  • All Camp Clothes and Dyes – в таборі з'являються 4 скрині з усім базовим одягом з гри;
  • Kay's Hair Extensions – урізноманітнює зачіски;
  • Better Inventory UI – покращує вікна інвентарю;
  • Leicarna's Piercings: Crystals – додає нові кульчики;
  • Weightless Gold – змінює вагу золота на 0;
  • Faces of Faerun – нові обличчя для створення персонажів;
  • ImpUI (ImprovedUI) – покращує інтерфейс.

Усі перелічені модифікації можна знайти на порталі mod.io та додати до свого "менеджера" BG 3, але слід зауважити, що не всі вони мають консольні версії. 