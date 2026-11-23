Реліз Grand Theft Auto 6 зустрів гравців не лише рекордами, а й несподіваними технічними проблемами. Фахівці виявили, що система HDR у грі працює некоректно.

Калібрування розширеного динамічного діапазону (HDR) працює некоректно та спотворює підсумкове зображення у GTA 6. Однак це можна виправити завдяки налаштуванням, повідомляє HDTVTest на YouTube.

Чому стандартне калібрування зображення у GTA 6 працює некоректно?

Експерти з авторитетного каналу HDTVTest провели детальний аналіз роботи системи візуалізації на професійному моніторі Sony BVM-HX3110 вартістю 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Під час тестування з'ясували, що тестовий шаблон у меню гри показує хибні дані. Коли користувач виставляє значення максимальної яскравості на рівні 1000 нітів, реальний піковий показник яскравості сонця у грі становить лише 600 нітів.

Усередині самої гри сонце показує лише 600 нітів, хоча тестовий шаблон Rockstar вимірює значення чітко за інструкцією,

– прокоментував фахівець каналу HDTVTest.

Причина такої поведінки полягає у взаємодії трьох основних параметрів: максимальної яскравості (Max Brightness), рівня чорного (Black Levels) та паперового білого (Paper White).

Геймери зазвичай зменшують параметр паперового білого зі стандартного значення 50 до більш природних 35, щоб усунути ефект вицвілого зображення. Проте саме це зниження автоматично зменшує загальну пікову яскравість усієї картинки в грі. Крім того, зниження параметра паперового білого нижче позначки 50 робить налаштування рівня чорного надзвичайно чутливим.

Якщо залишити рівень чорного на нулі, у темних сценах зникають важливі деталі через ефект втрати градацій сірого. Наприклад, під час прологу, де головний герой Джейсон вперше зустрічає Люсію, надмірний контраст повністю приховує деталі у тінях.

Повний розбір проблеми: дивіться відео

Щоб виправити викривлення та отримати справжні 1000 нітів яскравості, фахівці рекомендують виставити параметр максимальної яскравості на рівні 2000.

Для налаштування рівня чорного варто вимкнути світло у кімнаті, опустити параметр до нуля, а потім поступово підіймати його до появи перших деталей шахового шаблону, що відповідає значенню приблизно у 20 пунктів.

Оптимальний параметр паперового білого становить 35.

Саме ці кроки дозволяють повністю розкрити графічний потенціал гри та отримати "соковите" зображення на телевізорах із підтримкою HDR.

Попри деякі проблеми, гра вже здобула захоплені відгуки від критиків із середньою оцінкою 99 балів зі 100 можливих на сервісі Metacritic, а загальні доходи лише за першу добу перевершили прокат "Месників: Завершення".