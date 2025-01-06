Star Citizen зібрала понад пів мільярда доларів краудфандингу за всю історію гри

Розробники амбітного космічного симулятора Star Citizen зі студії Cloud Imperium Games (CIG) завершили 2024 рік із визначним результатом краудфандингової кампанії, який став другим найуспішнішим в історії проєкту.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Simulation Daily, станом на кінець 2024 року загальна сума пожертвувань користувачів на розробку Star Citizen перевищила 774 мільйони доларів, що на 116 мільйонів більше, ніж було зібрано у 2023 році.

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Це зробило 2024 рік другим за успіхом роком для проєкту після рекордного 2023-го, коли було зібрано 117 мільйонів доларів. Водночас результат 2024 року дещо перевершив досягнення 2022 року, коли сума склала 114 мільйонів доларів.

Особливо успішним став грудень 2024 року, який встановив рекорд для цього місяця в історії краудфандингу Star Citizen.

Значний внесок у результат зробило випускання альфа-версії 4.0, яка додала до гри другий зоряний сектор — Pyro. Однак за кількістю нових акаунтів 2024 рік опинився лише на п’ятому місці з 485 574 реєстраціями.

Лідером за цим показником залишається 2022 рік із 871 922 акаунтами, а загальна кількість реєстрацій на платформі наближається до 5,5 мільйонів.

Краудфандинг для Star Citizen триває вже 12 років – він розпочався у 2012 році на платформі Kickstarter, а згодом був перенесений на офіційний сайт проєкту. Попри вражаючі фінансові результати, гра досі перебуває на стадії альфа-версії, і дата випуску повної версії 1.0 поки не визначена.

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Водночас студія CIG планує перед випуском повної версії Star Citizen презентувати сюжетну кампанію Squadron 42, реліз якої очікується у 2026 році. Під час CitizenCon 2954 розробники продемонстрували понад годину ігрового процесу цієї історії.