Activision анонсувала кросовер "Гри в кальмара 2" у Call of Duty: Black Ops 6 та Warzone

Після довгих років очікування 26 грудня на Netflix вийшов другий сезон шалено популярного корейського серіалу "Гра в кальмара". Activision не гаяла часу, щоб скористатися цим ажіотажем. На початку грудня ігровий гігант натякнув на захоплюючу співпрацю між творцями серіалу та відомою франшизою Call of Duty.

Тепер стало відомо, що кросовер дебютує 3 січня 2025 року в Call of Duty: Black Ops 6 та безкоштовній грі Call of Duty: Warzone, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Через шалений успіх STALKER 2 розробники можуть додати в гру вирізаний контент

Анонс, зроблений разом з новим геймплейним трейлером, вже викликав значний інтерес. В рамках кросовера гравці зможуть насолодитися тематичним контентом на тему серіалу "Гра в кальмара 2", включаючи унікальні скіни операторів, креслення зброї та режими з обмеженим часом проходження, натхненні популярним серіалом.

Ці режими включають гру "Зелене світло, червоне світло" та ttacchi, популярне змагання, що фігурує в серіалі.

Трейлер кросовера Sqid Games 2 та Call of Duty – дивіться відео:

У трейлері показано різноманітну ігрову косметику, таку як культові рожеві комбінезони та чорні маски, які носять охоронці змагань у серіалі, а також таємничий, жорстокий персонаж-ведучий гри. Ці доповнення обіцяють занурити гравців у закручений світ "Гри в кальмара" з високими ставками.

Попри ажіотаж навколо співпраці, багато фанатів розкритикували доповнення в коментарях під трейлером на YouTube. Критика зосереджена на поточних проблемах франшизи Call of Duty, включаючи технічні проблеми, продуктивність, та інші складнощі пов'язані з античитом Ricohet. Масла у вогонь підлило використання ілюстрацій, згенерованих штучним інтелектом, у грі.

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Call of Duty: Black Ops 6, яка вийшла 25 жовтня 2024 року для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S та Game Pass, вже встановила кілька рекордів франшизи. Хоча кросовер з "Грою в кальмара", безсумнівно, приверне нових гравців, ще належить з'ясувати, як поточні проблеми розробки вплинуть на загальне сприйняття гри.