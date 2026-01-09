Фанатів шутерів очікує скорий анонс продовження культової гри
- MachineGames активно працює над наступною частиною Wolfenstein, і її анонс очікується незабаром.
- Реліз Wolfenstein 3 планують поєднати з виходом серіальної адаптації від Amazon, яка ще не має дати прем'єри.
Інсайдер та журналіст Джез Корден дізнався, що на фанатів жанру шутерів невдовзі очікуватиме анонс продовження відомої серії відеоігор.
MachineGames ведуть активну роботу над наступною частиною оновленої Wolfenstein, і фанати зможуть побачити її анонс вже незабаром, повідомляє 24 Канал з посиланням на Windows Central.
Варте уваги Чи вийде GTA 6 у 2026 році – авторитетний інсайдер шокував прогнозом
Нацисти повернуться у Wolfenstein 3?
Wolfenstein: Youngblood вийшла ще у 2019 році й відтоді було багато спекуляцій щодо майбутнього франшизи.
Хоча офіційно MachineGames досі не підтвердили роботу над продовженням шутера, фанатів студії потішив журналіст та інсайдер Джез Корден. Згідно з його інформацією, розробники активно працюють над Wolfenstein 3 і її анонс – це лише справа часу.
На додачу, за словами Кордена, реліз гри хочуть поставити в один з час із виходом серіальної адаптації від Amazon.
Наразі екранізація не має запланованої дати прем'єри, але журналіст припускає, що її анонс може вийти вже найближчим часом аби підхопити хвилю успіху після 2 сезону серіалу Fallout від тих же Amazon, а разом з ним можуть анонсувати й відеогру.
Такий варіант розвитку подій називають високоймовірним і джерела Kotaku.
Окрім того, як зазначають в Gamerant, 40-ва річниця компанії Bethesda припадає на червень 2026 року, тож це було б гарним періодом для важливих анонсів.
Чим прославилися MachineGames?
MachineGames – шведська ігрова студія, заснована у 2009 році в Уппсалі, відома передусім сучасним перезапуском серії Wolfenstein.
Студія спеціалізується на сюжетних шутерах від першої особи з кінематографічною подачею та глибокою атмосферою.
Останньою грою компанії є Indiana Jones and the Great Circle 2024 року випуску, яка заслужила чимало похвали.