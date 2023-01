У всесвіті Fallout існують власні великі зелені монстри, а кличуть їх супермутантами, однак навіть вони не змогли впоратися зі Шреком у кумедному відеоролику.

Ютубер eli_handle_b․wav продовжує заробляти на хліб створюючи напрочуд кумедні відеоролики на потіху усій геймерській спільноті.

Після того як Ейс Вентура вирушив на пошуки Цирі у The Witcher 3, блогер вирішив відправити у подорож не менш культового персонажа – героя мегапопулярних мультиків від DreamWorks Шрека.

Місцем призначення було обрано постапокаліптичний всесвіт гри Fallout 4 і зелений огр напрочуд органічно вписався в навколишній хаос та беззаконня.

Шрек у Fallout 4: відео

Відео розпочинається з шедеврально поєднаних знакових фраз з обох проєктів: "Somebody once told me… The war never changes."

Далі Шрек отримує новий квест та вирушає у кумедні пригоди пусткою, в яких зустрічає супермутантів, приміряє екзоскелет Братства Сталі та навіть підриває їх дирижабль за допомогою звичайної пляшки.