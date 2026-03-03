Скільки героїв ми побачимо в League of Legends у 2026 році?

Компанія Riot Games офіційно підтвердила, що протягом 2026 року в грі з'явиться лише один новий чемпіон. Цю інформацію оприлюднив голова League Studio, відомий під псевдонімом Riot Meddler, пише Sheep Esports.

Таке рішення є безпрецедентним для студії, оскільки зазвичай протягом року розробники презентують від 3 – 4 нових персонажів. Подібне сповільнення темпів вказує на те, що компанія тимчасово відходить від звичної стратегії на користь інших ініціатив.

Очікується, що цим єдиним героєм стане персонаж на ім'я Локк, який походить із регіону Демасія. Його поява в грі запланована орієнтовно на середину року, що збігається з початком другого сезону.

Хоча офіційні деталі щодо здібностей персонажа поки тримають у секреті, попередні витоки інформації вказують на те, що Локк може бути вбивцею або воїном з магічною шкодою, призначеним переважно для гри на середній лінії. Хоча він і пов'язаний з Демасією, що відповідає тематиці поточного сезону, дата релізу може наблизити його до наступного циклу оновлень.

Чому зменшили кількість героїв?

Причина такого радикального скорочення кількості нових героїв полягає в перерозподілі внутрішніх ресурсів студії. Riot Meddler пояснив на Reddit, що більшість фахівців, які зазвичай займаються створенням нових чемпіонів, зараз залучені до роботи над масштабним оновленням гри. Деталі цього проєкту обіцяють розкрити пізніше, ймовірно, після завершення турніру MSI.

Станом на сьогодні League of Legends уже налічує 172 ігрові персонажі. Для порівняння, у 2024 та 2025 роках компанія випускала по три чемпіони щорічно. Кожен із них був прив'язаний до певної сезонної теми: Мел з'явилася під час сезону Ноксусу, Юнара представляла Іонію, а останній доданий герой, Заахен, був пов'язаний з Даркінами.

Як реагують гравці?

Реакція спільноти на цю новину виявилася неоднозначною. Частина гравців висловила розчарування через те, що вони звикли до регулярного припливу нового ігрового контенту. Проте інша частина аудиторії сприйняла це рішення позитивно.

Прихильники такого підходу вважають, що ростер персонажів уже достатньо великий, тому зосередження на глобальних покращеннях гри та якості наявного контенту є правильним кроком для стабільного розвитку проєкту в майбутньому.