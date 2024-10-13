Леброн Джеймс звернувся до Activision аби ті додали в Call of Duty скін його сина – Джеймса молодшого.

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Перші в історії NBA та Call of Duty

У погоні за "хайпом" колись серйозний шутер почав наслідувати Fortnite і не перестає дивувати скінами відомих персонажів чи навіть футболістів.

Усі попередні співпраці розпочиналися з ініціативи самих розробників, але Леброн Джеймс пішов іншим шляхом та першим звернувся до творців CoD.

Бронні (син легенди – ред.) щойно сказав, що хоче мати власний "скін". Activision, Call of Duty, зв'яжіться зі мною,

– написав Леброн у соцмережі X.

В Activision не забарилися з відповіддю та висунули зустрічну пропозицію для зіркового спортсмена.

Ми знаємо, що Бронні стрілець, поговорімо. Перший дует батька і сина в історії НБА. Також може стати першим в Call of Duty,

– написали вони.

Отож, швидше за все, незабаром у CoD з'являться скіни обох спортсменів, на радість усім шанувальникам баскетболу.