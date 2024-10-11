Раніше американський суд зобов'язав Google забезпечити рівні умови для сторонніх магазинів застосунків протягом трьох років, з 1 листопада 2024 року до 1 листопада 2027 року. Суд також заборонив Google змушувати розробників використовувати свою платіжну систему Google Play Billing.

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Xbox скористається можливість

Президент Xbox Сара Бонд прокоментувала це рішення в X, висловивши оптимізм щодо розширення можливостей для геймерів.

Наша мета – дозволити геймерам грати на більшій кількості пристроїв, тому ми раді повідомити, що, починаючи з листопада, користувачі зможуть купувати ігри Xbox і грати в них безпосередньо через застосунок Xbox на Android,

– сказала Бонд.

Вона наголосила, що рішення суду надасть користувачам більшу гнучкість і свободу вибору в тому, як вони купують і грають в ігри.

Однак деталі щодо того, які саме ігри Xbox можна буде придбати через застосунок, і чи поширюватиметься нова функціональність за межі США, залишаються невідомими.

Google не здається

Тим часом компанія Google висловила намір оскаржити рішення суду, посилаючись на занепокоєння щодо безпеки користувачів, конфіденційності та потенційних проблем, з якими можуть зіткнутися розробники при просуванні своїх застосунків. Google також попередила, що це рішення може послабити конкуренцію.

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Слід зазначити, що Microsoft давно працювала над створенням магазину мобільних застосунків, в якому будуть представлені ігри від різних студій Xbox і пропонуватимуться внутрішньоігрові предмети. Тестування браузерної версії цього магазину почалося в серпні.