Ранее американский суд обязал Google обеспечить равные условия для сторонних магазинов приложений в течение трех лет, с 1 ноября 2024 года до 1 ноября 2027 года. Суд также запретил Google заставлять разработчиков использовать свою платежную систему Google Play Billing.

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Xbox воспользуется возможность

Президент Xbox Сара Бонд прокомментировала это решение в X, выразив оптимизм относительно расширения возможностей для геймеров.

Наша цель – позволить геймерам играть на большем количестве устройств, поэтому мы рады сообщить, что, начиная с ноября, пользователи смогут покупать игры Xbox и играть в них непосредственно через приложение Xbox на Android,

– сказала Бонд.

Она подчеркнула, что решение суда предоставит пользователям большую гибкость и свободу выбора в том, как они покупают и играют в игры.

Однако детали относительно того, какие именно игры Xbox можно будет приобрести через приложение, и будет ли распространяться новая функциональность за пределы США, остаются неизвестными.

Google не сдается

Между тем компания Google выразила намерение обжаловать решение суда, ссылаясь на беспокойство относительно безопасности пользователей, конфиденциальности и потенциальных проблем, с которыми могут столкнуться разработчики при продвижении своих приложений. Google также предупредила, что это решение может ослабить конкуренцию.

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Следует отметить, что Microsoft давно работала над созданием магазина мобильных приложений, в котором будут представлены игры от различных студий Xbox и будут предлагаться внутриигровые предметы. Тестирование браузерной версии этого магазина началось в августе.