Шанувальник LEGO під нікнеймом hachiroku24 представив дивовижну діораму, повністю присвячену GTA 6. Поробка миттєво підкорила серця геймерів по всьому світу, інформує 24 Канал.

Втеча на моторному човні та легендарний логотип

Нова саморобна модель відтворює захопливу сцену, де головні герої гри, Люсія та Джейсон, тікають від правоохоронців на швидкісному моторному човні, залишаючи поліцейських на мілині серед мальовничих пальм.

Особливу увагу привертає гігантський логотип гри з ідеальним градієнтом кольорів, який височіє над усією композицією та чудово передає атмосферу сонячного Вайс-Сіті.

У коментарях на платформі Reddit користувачі висловили справжнє захоплення надзвичайною деталізацією проєкту та чудовим формуванням логотипу.

Якщо б це був офіційний набір, я б купив його миттєво,

– прокоментував користувач Reddit із нікнеймом Cherego.

О боже, мені неймовірно подобається цей дизайн, ти просто влучив у яблучко,

– додав інший відвідувач форуму RobberySuspect.

Користувач nocolon навіть зазначив, що спочатку вважав задній фон надрукованим на папері, і лише після збільшення зображення усвідомив, що вся конструкція складається виключно з деталей LEGO.

Попри величезний попит та прохання надіслати проєкт на майданчик LEGO Ideas, шанси на появу офіційного конструктора за мотивами GTA 6 дорівнюють нулю. Справа в тому, що відома данська компанія суворо дотримується сімейної концепції та не випускає іграшки за франшизами з віковим рейтингом для дорослих.