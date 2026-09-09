Поклонник LEGO под ником hachiroku24 представил удивительную диораму, полностью посвященную GTA 6. Эта работа мгновенно покорила сердца геймеров по всему миру, сообщает 24 Канал.

Побег на моторной лодке и легендарный логотип

Новая самодельная модель воссоздает захватывающую сцену, где главные герои игры, Люсия и Джейсон, убегают от правоохранителей на скоростном моторном катере, оставляя полицейских на мели среди живописных пальм.

Особое внимание привлекает гигантский логотип игры с идеальным цветовым градиентом, который возвышается над всей композицией и прекрасно передает атмосферу солнечного Вайс-Сити.

В комментариях на платформе Reddit пользователи выразили искреннее восхищение невероятной детализацией проекта и великолепным оформлением логотипа.

Если бы это был официальный набор, я бы купил его сразу же,

– прокомментировал пользователь Reddit под ником Cherego.

О боже, мне невероятно нравится этот дизайн, ты просто попал в самую точку,

– добавил другой посетитель форума RobberySuspect.

Пользователь nocolon даже отметил, что сначала считал задний фон напечатанным на бумаге, и только после увеличения изображения понял, что вся конструкция состоит исключительно из деталей LEGO.

Несмотря на огромный спрос и просьбы отправить проект на платформу LEGO Ideas, шансы на появление официального конструктора по мотивам GTA 6 равны нулю. Дело в том, что известная датская компания строго придерживается семейной концепции и не выпускает игрушки по франшизам с возрастным рейтингом для взрослых.