Lenovo вступає в боротьбу на ринку портативних ігрових пристроїв, плануючи анонс Legion Go 2 на виставці IFA 2025 у Берліні. Компанія вже демонструвала прототип пристрою, а тепер, завдяки інсайдеру Евану Блассу, з'явилися нові фотографії та подробиці про характеристики, розповідає 24 Канал.

Якою буде нова консоль від Lenovo?

В основі консолі лежатиме 8-ядерний процесор Ryzen Z2 Extreme на архітектурі Zen 5 з інтегрованою графікою Radeon 890M (RDNA 3.5). На папері Legion Go 2 виглядає привабливіше за своїх головних конкурентів. Пристрій оснастять 8,8-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1600p, частотою оновлення 144 Гц та підтримкою технології VRR.



Портативка Legion Go 2 / Фото Lenovo

Обсяг оперативної пам'яті LPDDR5X сягатиме 32 ГБ, а для зберігання ігор буде доступний SSD-накопичувач до 2 ТБ. Консоль працюватиме під управлінням операційної системи Windows 11 і матиме знімні контролери, що додасть їй універсальності.



Legion Go 2 працюватиме на Windows 11 / Фото Lenovo

Портативки заполоняють ринок

Lenovo є одним з трьох брендів, поряд з Asus та MSI, які анонсували плани на випуск портативних консолей на базі процесора AMD Ryzen Z2 Extreme. Наразі лише MSI розпочала обмежені поставки своєї Claw A8.

Asus представила ROG Xbox Ally, розроблену спільно з Microsoft, але її вартість досі невідома, а старт продажів запланований не раніше 16 жовтня. Окрім консолі, на IFA 2025 Lenovo також може показати ноутбук з поворотним екраном.