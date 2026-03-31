Lords of the Fallen 2 отримала неофіційну дату релізу – і це раніше, ніж думали

Дата виходу Lords of the Fallen 2 досі залишалася невизначеною, але один із розробників, схоже, випадково розкрив точні строки. Інформацію швидко прибрали, однак користувачі вже встигли її зафіксувати.

Про це розповів головний дизайнер ігрових систем Lords of the Fallen 2 Ден Ріган на своєму сайті danregangamedesign.

Коли чекати реліз Lords of the Fallen 2?

Поки студія CI Games утримується від офіційних заяв щодо дати релізу Lords of the Fallen 2, нова інформація з'явилася з неочікуваного джерела. Один із ключових розробників гри фактично випередив анонс компанії.

Йдеться про провідного дизайнера систем Дена Рігана, який на своєму особистому сайті вказав більш точний релізний період. На це звернув увагу користувач Reddit під ніком CrazyFly7494. Згідно з опублікованими даними, вихід гри запланований на серпень 2026 року.

Після того як ця інформація стала публічною, згадку про дату оперативно видалили. Втім, інтернет усе пам'ятає – користувачі встигли зробити скриншоти, які й підтверджують витік.

Інформація про вихід Lord of the Fallen / Скриншот із сайта Дена Рігана

Офіційно Lords of the Fallen 2 представили влітку минулого року. Тоді розробники повідомляли лише орієнтовний реліз у 2026-му, без конкретики. Судячи з усього, внутрішній графік студії не змінився, і команда продовжує рухатися за планом.

Про що буде Lords of the Fallen 2?

Події сиквелу розгортаються через сотні років після фіналу Lords of the Fallen (версії 2023 року). За сюжетом темрява Умбри поступово знищувала королівства та народи, поки світ не опинився на межі повного зникнення – залишилося лише одне королівство.

Розробники обіцяють значно масштабніший світ і покращену систему переміщення між вимірами живих і мертвих, яку переробили з урахуванням відгуків гравців. Також у грі очікуються складні бої, масивні боси та сучасна графіка на Unreal Engine 5.

Проєкт створюється для PC і буде ексклюзивом Epic Games Store. Крім того, гра вийде на PlayStation 5, та Xbox Series X і S. При цьому реліз у Steam наразі не планується. У CI Games пояснюють це рішення не фінансовими причинами, а прагненням реалізувати власне бачення гри без компромісів.