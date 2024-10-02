Компанія CI Games постійно ділиться ключовою інформацією про хід роботи над проєктом. Цього разу завдяки новому документу стало відомо, що компанія отримала інвестиції від Epic Games.

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Ключові деталі з фінансового звіту

У червневому фінансовому звіті CI Games вперше з'явилися натяки на продовження Lords of the Fallen, назване Project 3. Останній звіт підтверджує, що компанія отримала гроші від Epic Games, що надало грі ексклюзивний статус в Epic Games Store для користувачів ПК.

У звіті також викладено бачення CI Games щодо Lords of the Fallen 2. Там зазначається про перехід до більш "комерційного" візуального стилю та наративу. Очевидно, що розробники намагатимуться зробити сучасну гру, аби залучити ширшу аудиторію порівняно з оригіналом, яка отримав неоднозначну оцінку, попри свій успіх на ринку.

Крім того, в майбутньому сиквелі будуть представлені:

поліпшення геймплею,

розширений вибір режимів,

кооперативна гра зі спільним проходженням,

а також повноцінна однокористувацька кампанія.

Очікуваний реліз і платформи

Lords of the Fallen 2 розробляється на рушії Unreal Engine 5 і буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Хоча точна дата релізу невідома, раніше CI Games обіцяла анонсувати гру десь у 2025 році.

Оригінальна Lords of the Fallen, м'яке перезавантаження гри, що вийшла десять років тому, отримала змішані відгуки в Steam з рейтингом 62%, але змогла продати 1 мільйон копій протягом 10 днів після запуску.

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Фанати з нетерпінням чекають повноцінного продовження у вигляді Lords of the Fallen 2, а CI Games обіцяє надати більш відшліфовану та гру орієнтовану на ширшу базу гравців, спираючись при цьому на фундамент оригінального релізу.