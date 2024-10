26 вересня 2024 року розробники з Naughty Dog "святкували" так званий "The Last of Us Day" і на честь цього розповіли геймерам цікавий секрет у соцмережі X.

Більшість гравців не знали про цю великодку

У 2022 році світ побачив ремейк оригінальної гри – The Last of Us Part 1, який окрім іншого подарував шанувальникам серії оновлений ігровий процес. Також розробники сховали у цьому проєкті кілька нових великодок, серед яких та, що шокувала чимало геймерів.

Виявляється, що у головному меню ремейка, гравці можуть змінити освітлення за допомоги комбінації кнопок геймпада чи клавіш клавіатури.

Великодка у дії – дивіться відео

Отож, повторивши послідовність з допису за допомоги кнопок з D-pad і трикутника на геймпаді для PS або стрілочок та клавіші "E" на ПК, можна побачити як світло, що проливається крізь вікно, змінить відтінок на яскравіший.

Як правило, це відбувається автоматично, коли гравці обирають для гри DLC Left Behind, але натискання кнопок у вказаній послідовності дозволяє зробити це вручну.

Переважна більшість шанувальників The Last of Us Part 1 були шоковані такою можливістю та виразили свій подив у коментарях до допису. І це цілком зрозуміло, адже великодка все ж має дуже специфічну умову, необхідну для її виявлення.