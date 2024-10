26 сентября 2024 года разработчики из Naughty Dog "праздновали" так называемый "The Last of Us Day" и в честь этого рассказали геймерам интересный секрет в соцсети X.

Интересно Почему игры Bethesda всегда такие масштабные – Тодд Говард раскрыл секрет студии

Большинство игроков не знали об этой пасхалке

В 2022 году мир увидел ремейк оригинальной игры – The Last of Us Part 1, который помимо прочего подарил поклонникам серии обновленный игровой процесс. Также разработчики спрятали в этом проекте несколько новых пасхалок, среди которых та, что шокировала немало геймеров.

Оказывается, что в главном меню ремейка, игроки могут изменить освещение с помощью комбинации кнопок геймпада или клавиш клавиатуры.

Пасхалка в действии – смотрите видео

Итак, повторив последовательность из поста с помощью кнопок с D-pad и треугольника на геймпаде для PS или стрелок и клавиши "E" на ПК, можно увидеть как свет, проливающийся сквозь окно, изменит оттенок на более яркий.

Как правило, это происходит автоматически, когда игроки выбирают для игры DLC Left Behind, но нажатие кнопок в указанной последовательности позволяет сделать это вручную.

Подавляющее большинство поклонников The Last of Us Part 1 были шокированы такой возможностью и выразили свое удивление в комментариях. И это вполне объяснимо, ведь пасхалка все же имеет очень специфическое условие, необходимое для ее достижения.