Компания CI Games постоянно делится ключевой информацией о ходе работы над проектом. На этот раз благодаря новому документу стало известно, что компания получила инвестиции от Epic Games.

Читайте на сайте Разработчики The Last of Us раскрыли великодку, которую геймеры не замечали годами

Ключевые детали из финансового отчета

В июньском финансовом отчете CI Games впервые появились намеки на продолжение Lords of the Fallen, названное Project 3. Последний отчет подтверждает, что компания получила деньги от Epic Games, что предоставило игре эксклюзивный статус в Epic Games Store для пользователей ПК.

В отчете также изложено видение CI Games относительно Lords of the Fallen 2. Там отмечается о переходе к более "коммерческому" визуальному стилю и нарративу. Очевидно, что разработчики постараются сделать современную игру, чтобы привлечь более широкую аудиторию по сравнению с оригиналом, который получил неоднозначную оценку, несмотря на свой успех на рынке.

Кроме того, в будущем сиквеле будут представлены:

улучшения геймплея,

расширенный выбор режимов,

кооперативная игра с совместным прохождением,

а также полноценная однопользовательская кампания.

Ожидаемый релиз и платформы

Lords of the Fallen 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Хотя точная дата релиза неизвестна, ранее CI Games обещала анонсировать игру где-то в 2025 году.

Оригинальная Lords of the Fallen, мягкая перезагрузка игры, вышедшая десять лет назад, получила смешанные отзывы в Steam с рейтингом 62%, но смогла продать 1 миллион копий в течение 10 дней после запуска.

Смотрите также Ubisoft может внести изменения в историю Ясуке, героя новой Assassin's Creed Shadows

Фанаты с нетерпением ждут полноценного продолжения в виде Lords of the Fallen 2, а CI Games обещает предоставить более отшлифованную и ориентированную на более широкую базу игроков игру, опираясь при этом на фундамент оригинального релиза.