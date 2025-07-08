Нова частина культової серії Mafia від студії Hangar 13 та видавництва 2K обіцяє повернутися до витоків мафіозної драми. У центрі сюжету – історія Енцо Фавара, сироти та шахтаря, який приєднується до злочинної сім’ї на Сицилії. Напередодні IGN представив ексклюзивний геймплей, який розкриває ключові особливості гри, розповідає 24 Канал.

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Деталі геймплею та атмосфера гри

У 9-хвилинному ролику, опублікованому в рамках рубрики IGN First, показана місія з п’ятого розділу гри, де Енцо отримує завдання від Дона Торризі – передати важливе повідомлення, проникнувши на віллу Людовичи. Гравець бачить, як герой готується до завдання, обираючи зброю (пістолет і дробовик) у оружейника, а потім вирушає до цілі на автомобілі.

Місія починається зі стелс-елементів: Енцо тихо усуває охоронців, відволікаючи їх монет (нова механіка у грі), але згодом переходить до відкритих перестрілок і гра демонструє динаміку сутичок.

Глядачі відзначили густу атмосферу Сицилії початку XX століття, деталізоване оточення та автентичність епохи, хоча деякі анімації здалися недопрацьованими.

Додатково розробники наголосили, що гра повертається до лінійного наративного формату, як у перших частинах серії, на відміну від більш відкритого світу Mafia III. У грі також будуть представлені унікальні механіки, такі як перегони на конях, бої на ножах і тактичний підхід до бою через обмеженість ресурсів.

Повне 9-хвилинне відео Mafia: The Old Countr можна переглянути тут:

IGN планує присвятити грі цілий місяць, випускаючи ексклюзивний контент щопонеділка. Вже 14 липня очікується велике прев’ю на основі трьох годин геймплею. Реліз Mafia: The Old Country запланований на 8 серпня 2025 року для PC (Steam), PS5 та Xbox Series X|S за ціною 50 доларів за стандартне видання. Гра вже "пішла на золото", тож переносів не очікується.