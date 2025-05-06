Перед запуском нової частини класичної франшизи було опубліковано її віковий рейтинг від організації ESRB, що розкрило деякі деталі про гру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Подорож в минуле

Після майже десятиріччя очікування, шанувальники легендарної франшизи Mafia отримають омріяне продовження.

Ним стане проєкт з підзаголовком The Old Country, який зовсім нещодавно отримав оцінку від ESRB.

Згідно з нею гра матиме рейтинг "17+", значною мірою через включення екстремального насильства, сцен сексуального характеру та ненормативної лексики. Цікаво, що нова частина легендарної ігрової серії з відкритим світом матиме українську локалізацію.

Окрім того, у повному описі гри від ESRB, підтверджено статус приквелу, адже події Mafia The Old Country відбуватимуться на Сицилії в 1905 році, а гравці "займатимуться різноманітною злочинною діяльністю", яка включатиме використання "ножів, пістолетів, гвинтівок, дробовиків та вибухівки".

Трейлер гри – дивіться відео

Геймери незабаром зможуть ближче ознайомитися з ігровим процесом майбутньої новинки, вихід якого заплановано на 8 травня.

Mafia The Old Country вийде для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S.