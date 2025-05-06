Перед запуском новой части классической франшизы был опубликован ее возрастной рейтинг от организации ESRB, что раскрыло некоторые детали об игре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Путешествие в прошлое

После почти десятилетия ожидания, поклонники легендарной франшизы Mafia получат заветное продолжение.

Им станет проект с подзаголовком The Old Country, который совсем недавно получил оценку от ESRB.

Согласно ей игра будет иметь рейтинг "17+", во многом из-за включения экстремального насилия, сцен сексуального характера и ненормативной лексики. Интересно, что новая часть легендарной игровой серии с открытым миром будет иметь украинскую локализацию.

Кроме того, в полном описании игры от ESRB, подтвержден статус приквела, ведь события Mafia The Old Country будут происходить на Сицилии в 1905 году, а игроки "будут заниматься разнообразной преступной деятельностью", которая будет включать использование "ножей, пистолетов, винтовок, дробовиков и взрывчатки".

Трейлер игры – смотрите видео

Геймеры вскоре смогут ближе ознакомиться с игровым процессом будущей новинки, выход которого запланирован на 8 мая.

Mafia The Old Country выйдет для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.