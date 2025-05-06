З'явилися нові деталі про сетинг Mafia The Old Country

Напередодні виходу другого трейлера Mafia The Old Country з'явилися деякі деталі сетингу приквелу легендарної серії відеоігор від студії Hangar 13.

Перед запуском нової частини класичної франшизи було опубліковано її віковий рейтинг від організації ESRB, що розкрило деякі деталі про гру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Подорож в минуле

Після майже десятиріччя очікування, шанувальники легендарної франшизи Mafia отримають омріяне продовження.

Ним стане проєкт з підзаголовком The Old Country, який зовсім нещодавно отримав оцінку від ESRB.

Згідно з нею гра матиме рейтинг "17+", значною мірою через включення екстремального насильства, сцен сексуального характеру та ненормативної лексики. Цікаво, що нова частина легендарної ігрової серії з відкритим світом матиме українську локалізацію.

Окрім того, у повному описі гри від ESRB, підтверджено статус приквелу, адже події Mafia The Old Country відбуватимуться на Сицилії в 1905 році, а гравці "займатимуться різноманітною злочинною діяльністю", яка включатиме використання "ножів, пістолетів, гвинтівок, дробовиків та вибухівки".

Трейлер гри – дивіться відео

Геймери незабаром зможуть ближче ознайомитися з ігровим процесом майбутньої новинки, вихід якого заплановано на 8 травня.

Mafia The Old Country вийде для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S.