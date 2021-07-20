Відеогра World of Warcraft продовжує мати попит серед геймерів й зараз, хоча вийшла ще у 2004 році. Загалом у цієї гри є справжня армія з відданих шанувальників, які обожнюють проводити час у різноманітних місцях цього всесвіту. Напевно, саме до таких фанатів можна віднести й головного героя цієї історії.

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Варто розпочати з того, що своєю роботою користувач з нікнеймом ConservationOfWumbo поділився на популярній платформі Reddit. А вже її користувачі дуже високо оцінили світлини головного героя: сумарно понад 33 тисячі вподобань та майже 2 тисячі коментарів. Також можна додати, що його роботи вже потрапили до когорти найкращих у цій категорії за останній час.

Користувач ConservationOfWumbo створив географічні мапи кількох штатів США у стилістиці відеогри World of Warcraft. Вийшло достатньо оригінально, а найбільше хочеться відзначити увагу ентузіаста до різноманітних деталей. Щоправда, він так й не відзначив, скільки ж часу витрачає на створення однієї такої мапи. Поки головний герой створив подібні мапи наступних штатів:

Вірджинія

Меріленд

Пенсильванія

Північна Кароліна

Південна Кароліна

Щоправда, навіть такої кількості мап вистачило для того, щоб геймери зацікавилися його роботами. Варто відзначити, що серед користувачів платформи Reddit знайшлося чимало охочих придбати подібні карти. ConservationOfWumbo написав, що його можна підтримати за цим посиланням, а за одну таку мапу на цьому сайті він просить шість доларів.

Наостанок варто додати, що поки невідомо, чи планує головний герой відтворювати й інші штати США. Загалом територія цієї країни поділена на 50 штатів, тому матеріалу для роботи в ентузіаста ще достатньо.

Вірджинія / Фото Reddit ConservationOfWumbo

Меріленд / Фото Reddit ConservationOfWumbo

Пенсильванія​ / Фото Reddit ConservationOfWumbo

Північна Кароліна / Фото Reddit ConservationOfWumbo

Південна Кароліна / Фото Reddit ConservationOfWumbo