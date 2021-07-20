Видеоигра World of Warcraft продолжает пользоваться спросом среди геймеров и сейчас, хотя вышла еще в 2004 году. В целом в этой игры есть настоящая армия из преданных поклонников, которые обожают проводить время в различных местах этой вселенной. Наверное, именно к таким фанатам можно отнести и главного героя этой истории.

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Стоит начать с того, что своей работой пользователь с никнеймом ConservationOfWumbo поделился на популярной платформе Reddit. А уже ее пользователи очень высоко оценили фотографии главного героя: суммарно более 33 тысяч лайков и почти 2 тысячи комментариев. Также можно добавить, что его работы уже попали в число лучших в этой категории за последнее время.

Пользователь ConservationOfWumbo создал географические карты нескольких штатов США в стилистике видеоигры World of Warcraft. Получилось достаточно оригинально, а больше всего хочется отметить внимание энтузиаста к различным деталям. Правда, он так и не отметил, сколько времени тратит на создание одной такой карты. Пока главный герой создал подобные карты следующих штатов:

Вирджиния

Мэриленд

Пенсильвания

Северная Каролина

Южная Каролина

Правда, даже такого количества карт хватило для того, чтобы геймеры заинтересовались его работами. Стоит отметить, что среди пользователей платформы Reddit нашлось немало желающих приобрести подобные карты. ConservationOfWumbo написал, что его можно поддержать по этой ссылке, а за одну такую карту на этом сайте он просит шесть долларов.

Напоследок стоит добавить, что пока неизвестно, планирует ли главный герой воссоздавать и другие штаты США. В целом территория этой страны поделена на 50 штатов, поэтому материала для работы в энтузиаста еще достаточно.

Вирджиния​ / Фото Reddit ConservationOfWumbo

Мэриленд​ / Фото Reddit ConservationOfWumbo

Пенсильвания​ / Фото Reddit ConservationOfWumbo

Северная Каролина​ / Фото Reddit ConservationOfWumbo

Южная Каролина​ / Фото Reddit ConservationOfWumbo