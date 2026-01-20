Проєкт готують до виходу на початку весни 2026 року для комп'ютерів та консолей поточного покоління, розповідає DSOGaming.

Дивіться також Культовий шутер Far Cry 3 отримає довгоочікуване оновлення для сучасних консолей

Яке залізо знадобиться для запуску гри?

Мінімальні системні вимоги

Для старту Marathon на мінімальних налаштуваннях знадобиться процесор рівня Intel Core i5-6600 або AMD Ryzen 5 2600, а також 8 ГБ оперативної пам'яті.

У вимогах до графічної підсистеми вказані відеокарти Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ), AMD Radeon RX 5500 XT (4 ГБ) або Intel A580 (8 ГБ).

Рекомендовані системні вимоги

Для більш стабільної роботи та якісної картинки розробники радять використовувати процесори Intel Core i5-10400 чи AMD Ryzen 5 3500 разом із 16 ГБ оперативної пам'яті.

Рекомендованими відеокартами стали Nvidia GeForce RTX 2060 (6 ГБ), AMD Radeon RX 5500 XT (8 ГБ) та Intel A770 (16 ГБ).

Обидва варіанти конфігурацій потребують 64-розрядної операційної системи Windows 10 та підтримки DirectX 12.

Про що гра Marathon?

У цьому евакуаційному шутері гравці візьмуть на себе роль кібернетичних найманців, відомих як "бігуни". Основні події відбуватимуться на території спорожнілої колонії Тау Кіта IV.

Гравці зможуть формувати загони до трьох осіб, а в одному матчі братимуть участь до 18 учасників, які протистоятимуть як один одному, так і штучному інтелекту.

У Marathon будуть доступні три великі зони на поверхні планети, а фінальні битви розгортатимуться на борту корабля "Марафон". Передбачена глибока кастомізація персонажів через різні оболонки та можливість модифікувати озброєння.

Напередодні Bungie відкрила попередні замовлення на шутер та потішила гравців, які очікують на гру, присвяченим події трейлером, який опублікувала на YouTube-каналі гри.

Трейлер Marathon – дивіться відео:

Вихід гри заплановано на 5 березня 2026 року для PC (Steam), PS5 та Xbox Series X і S. Стандартна версія коштуватиме 40 доларів, а розширене видання – 60 доларів. Передзамовлення гри вже стартували в офіційних цифрових магазинах.