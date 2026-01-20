Проект готовят к выходу в начале весны 2026 года для компьютеров и консолей текущего поколения, рассказывает DSOGaming.

Смотрите также Культовый шутер Far Cry 3 получит долгожданное обновление для современных консолей

Какое железо понадобится для запуска игры?

Минимальные системные требования

Для старта Marathon на минимальных настройках понадобится процессор уровня Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600, а также 8 ГБ оперативной памяти.

В требованиях к графической подсистеме указаны видеокарты Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ), AMD Radeon RX 5500 XT (4 ГБ) или Intel A580 (8 ГБ).

Рекомендуемые системные требования

Для более стабильной работы и качественной картинки разработчики советуют использовать процессоры Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3500 вместе с 16 ГБ оперативной памяти.

Рекомендованными видеокартами стали Nvidia GeForce RTX 2060 (6 ГБ), AMD Radeon RX 5500 XT (8 ГБ) и Intel A770 (16 ГБ).

Оба варианта конфигураций требуют 64-разрядной операционной системы Windows 10 и поддержки DirectX 12.

О чем игра Marathon?

В этом эвакуационном шутере игроки возьмут на себя роль кибернетических наемников, известных как "бегуны". Основные события будут происходить на территории опустевшей колонии Тау Кита IV.

Игроки смогут формировать отряды до трех человек, а в одном матче будут участвовать до 18 участников, которые будут противостоять как друг другу, так и искусственному интеллекту.

В Marathon будут доступны три большие зоны на поверхности планеты, а финальные сражения будут разворачиваться на борту корабля "Марафон". Предусмотрена глубокая кастомизация персонажей через различные оболочки и возможность модифицировать вооружение.

Накануне Bungie открыла предварительные заказы на шутер и порадовала игроков, ожидающих игру, посвященным событию трейлером, который опубликовала на YouTube-канале игры.

Трейлер Marathon – смотрите видео:

Выход игры запланирован на 5 марта 2026 года для PC (Steam), PS5 и Xbox Series X и S. Стандартная версия будет стоить 40 долларов, а расширенное издание – 60 долларов. Предзаказы игры уже стартовали в официальных цифровых магазинах.