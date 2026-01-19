По случаю анонса разработчики выпустили отдельный трейлер, демонстрирующий обновленный игровой процесс, рассказывает 24 Канал. Об анонсе обновленной Far Cry 3 Ubisoft сообщила на аккаунте Far Cry в X.

Смотрите также Самая популярная мобильная игра в истории возвращается с продолжением Subway Surfers City

Какие улучшения получит переиздание игры?

Обновление, которое добавляет поддержку режима 60 кадров в секунду, станет доступным 21 января, как сообщила Ubisoft. Это улучшение касается только владельцев PlayStation 5, Xbox Series X и Series S, где игра работает по технологии обратной совместимости.

Стоит отметить, что издатель не предоставил информации о любых других графических или технических изменениях, поэтому, вероятно, стабильная частота кадров станет единственным нововведением этого патча.

Трейлер Far Cry 3 с 60 FPS – смотрите видео:

Напомним, что оригинальная Far Cry 3 дебютировала еще в 2012 году на PC и консолях тогдашнего поколения – Xbox 360 и PS3. Через шесть лет, в 2018-м, появилось издание Classic Edition для PS4 и Xbox One.

Оно отличалось улучшенной графикой и разрешением до 1440p на версии PS4 Pro, однако разработчики полностью вырезали из него сетевые режимы.

Подобная практика обновлений не является новой для Ubisoft: в апреле 2025 года аналогичный апдейт с поддержкой 60 FPS получила четвертая часть франшизы на современных консолях.