Это первый масштабный шаг в развитии франшизы, которая собрала более 4,5 миллиарда загрузок, рассказывает 24 Канал. Разработчики из студии Sybo объявили, что сейчас открыта предварительная регистрация.

Чего ждать игрокам в новой Subway Surfers City?

Действие новой игры будет разворачиваться в Subway City, который на момент запуска будет состоять из четырех уникальных районов: доков, Southline, бульвара Sunrise и парка Delorean.

В будущем разработчики планируют постепенно расширять игровое пространство новыми локациями, об этом они рассказали вместе с анонсом в X.

Игроки встретят уже знакомых персонажей в новом исполнении, а также смогут опробовать свежие геймплейные элементы. Среди них появятся специальные платформы для ускорения, секретные бонусы, активируемые особыми трюками, и щит, который меняет характеристики прыжков.

Трейлер Subway Surfers City – смотрите видео:

Кроме традиционного бесконечного забега, в Subway Surfers City появится режим City Tour, где нужно выполнять конкретные задачи в разных частях города. Также будут доступны временные события для проверки мастерства пользователей.

Создатели отмечают баланс между классическим игровым опытом и инновациями, в частности акцентируют на исследовании окружения и глубокой прокачке персонажей.

Выход игры состоится 26 февраля на iOS и Android по модели free-to-play с внутренними покупками. Те, кто пройдет предварительную регистрацию, получат специальные эксклюзивные награды после официального запуска проекта.