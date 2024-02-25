Масштабний світ Marvel's Spider-Man 2 містить чимало секретів, які розробники дбайливо заклали в гру аби допитливим геймерам було чим займатися навіть після завершення сюжетної лінії.

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Збір усіх костюмів Людини-павука є одним із найбільш захопливих елементів ігрового процесу проєкту, адже кожен з них має не лише свої власні вимоги для розблокування, але й властивості, які можуть стати при нагоді.

Зауважте, всього у грі існує 78 різноманітних костюмів та їх варіацій.

Є у грі спорядження на будь-який смак: від класичних відомих усім варіантів до новаторських, раніше не бачених костюмів. А подекуди нові моделі навіть з'являються завдяки багам.

Однак цього разу мова йтиме про варіант образу Superior Spider-Man, який дечим відрізняється від переважної більшості. Як підмітив користувач Reddit під ніком QuboidYT, в меню вибору спорядження, саме цей костюм єдиний, хто дивиться прямо на гравця через камеру, руйнуючи так звану 4 стіну.

Моторошний погляд костюма / Фото з Reddit / Insomniac

Цей дивний та навіть моторошний факт можна було б списати на помилку, однак інший користувач у коментарях зауважив, що якщо отримати Superior Spider Bot під час гри за Майлза, він може прокоментувати це фразою на кшталт: "Він наче витріщається на мене".

Окрім того, шанувальники всесвіту Людини-павука знайшли обґрунтування такому феномену.

Річ у тому, що в серії коміксів Superior Spider-Man (виходила з 2013 до 2014 року) Пітера Паркера вбивають, а його супергеройську особистість та, власне, цей образ привласнює один з основних ворогів героя – Доктор Октавіус.

Отож, цілком можливо, що портрет костюма у грі насправді є посиланням на Дока, який по-химерному вороже дивиться на гравця.