Масштабный мир Marvel's Spider-Man 2 содержит немало секретов, которые разработчики бережно заложили в игру чтобы любознательным геймерам было чем заниматься даже после завершения сюжетной линии.

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Сбор всех костюмов Человека-паука является одним из самых увлекательных элементов игрового процесса проекта, ведь каждый из них имеет не только свои собственные требования для разблокировки, но и свойства, которые могут пригодиться.

Заметьте, всего в игре существует 78 различных костюмов и их вариаций.

Есть в игре снаряжение на любой вкус: от классических известных всем вариантов до новаторских, ранее не виданных костюмов. А иногда новые модели даже появляются благодаря багам.

Однако на этот раз речь пойдет о варианте образа Superior Spider-Man, который кое-чем отличается от подавляющего большинства. Как подметил пользователь Reddit под ником QuboidYT, в меню выбора снаряжения, именно этот костюм единственный, кто смотрит прямо на игрока через камеру, разрушая так называемую 4 стену.

Жуткий взгляд костюма / Фото с Reddit / Insomniac

Этот странный и даже жуткий факт можно было бы списать на ошибку, однако другой пользователь в комментариях заметил, что если получить Superior Spider Bot во время игры за Майлза, он может прокомментировать это фразой вроде: "Он как будто пялится на меня".

Кроме того, поклонники вселенной Человека-паука нашли обоснование такому феномену.

Дело в том, что в серии комиксов Superior Spider-Man (выходила с 2013 до 2014 года) Питера Паркера убивают, а его супергеройскую личность и, собственно, этот образ присваивает один из основных врагов героя – Доктор Октавиус.

Поэтому, вполне возможно, что портрет костюма в игре на самом деле является отсылкой на Дока, который по-причудливому враждебно смотрит на игрока.