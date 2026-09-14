Колишній дизайнер BioWare Армандо Троїзі розповів, що команда рагнула зробити технологічний прорив, але платою за грандіозні амбіції стали виснажливі робочі зміни без вихідних і постійні технічні збої, інформує FRVR.

Космічний рівень амбіцій Mass Effect

За словами Армандо, керівник розробки Кейсі Хадсон регулярно ставив перед командою практично нездійсненні завдання. У студії Хадсона навіть прозвали "головним створювачем проблем", адже він вимагав досягти рівня якості, якого на той момент у відеоіграх просто не існувало.

Головна складність полягала в тому, що розробники зіштовхнулися з трьома викликами одночасно: створенням нового ігрового всесвіту, розробкою під нову консоль Xbox 360 та приборканням нового технологічного рушія.

Щоб встигнути до релізу, команда студії перейшла на надзвичайно жорсткий графік "кранчу". Співробітники працювали за схемою 21 день поспіль і лише один день відпочинку.

Трейлер гри: дивіться відео

Попри величезні зусилля, гра тривалий час взагалі не працювала на консолях. BioWare вдалося запустити Mass Effect на Xbox 360 лише перед самим релізом наприкінці 2007 року, через що проєкт вийшов із багатьма технічними помилками та багами.

Це було справді дуже важко, але воно того вартувало,

– резюмував розробник.

І справді, зараз оригінальну Mass Effect вважають однією з визначальних ігор жанру RPG, а мільйони геймерів з нетерпінням очікують на продовження космічної саги.