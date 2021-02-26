Кіберспортивна організація Natus Vincere повідомила про суттєві зміни у колективі власної академії з CS: GO. Подробиці – у матеріалі.

Після успіхів "випускника" власної кіберспортивної академії – Валерія "B1t" Ваховського в основному складі "народжених перемагати" з CS: GO, організація анонсувала суттєві зміни в "молодшому" ростері.

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Зовсім нещодавно на офіційному сайті організації з'явилась інформація про те, що було прийнято рішення про виставлення на трансфер трьох гравців юніорського складу NAVI Junior з CS: GO. У список потрапили Кирило "Gospadarov" Госпадаров, Іван "kapacho" Копленко та Олексій "Topa" Топчієнко. Інформацію, в інтерв'ю для офіційного каналу NAVI Junior на YouTube, також підтвердив тренер академії Аміран "ami" Рехвіашвілі.

Статистика виставлених на трансфер гравців в офіційних зустрічах / зображення hltv

Юнаки представляли організацію з вересня 2019 року, після завершення проєкту NAVI Esports Camp. Під тегом NAVI гравці сумарно заробили понад $ 20 тис. призових. У заяві менеджменту NAVI сказано, що клуб допоможе гравцям знайти варіанти для подальшого продовження кар'єри. Зокрема, тепер вже колишній снайпер-юніор "Gospadarov" приєднався до складу організації HellRaisers на тестовий період.

Новий же склад NAVI Junior буде сформовано з гравців, що залишилися в академії. У зв'язку з появою вакантних місць "народжені перемагати" також оголосили про підписання молодого таланта – 13-річного Дмитра "Dem0n" Мірошниченка з Дніпра.

Ми постійно шукаємо нові таланти й намагаємося допомагати їм розвиватися. Іноді навіть дуже молоді гравці вже показують хороший потенціал. 13-річний талановитий хлопець – це саме такий випадок, коли ми повинні дивитися стратегічно далеко вперед. Ми раді надати підтримку Дімі в його професійній кар'єрі та докладемо зусиль для того, щоб уже в 16 років він наводив жах на найкращі команди світу, – заявив операційний директор NAVI Олексій "chaos" Кучеров.

Юний гравець має десятий рівень на FACEIT і 3300 elo, та провів на платформі вже близько двох тисяч матчів з вінрейтом у 53%. Середній K/D Дмитра становить 1.31, при цьому у юнака досить високий показник хедшотів – 58%. Молодик вже встиг провести першу трансляцію на Twitch у новому статусі та продемонструвати власні навички.

Бажаємо Дмитру вдачі та наполегливості й надіємось, що з часом він зможе пробитися не лише в склад Junior, а й стане основним гравцем "народжених перемагати".