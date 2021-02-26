Киберспортивная организация Natus Vincere сообщила о существенных изменениях в коллективе собственной академии по CS: GO. Подробности – в материале.

После успехов "выпускника" собственной киберспортивной академии – Валерия "B1t" Ваховского в основном составе "рожденных побеждать" по CS: GO, организация анонсировала существенные изменения в "младшем" ростере.

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Совсем недавно на официальном сайте организации появилась информация о том, что было принято решение выставить на трансфер трех игроков юниорского состава NAVI Junior по CS: GO. В список попали Кирилл "Gospadarov" Госпадаров, Иван "kapacho" Копленко и Алексей "Topa" Топчиенко. Информацию, в интервью официальному каналу NAVI Junior на YouTube, также подтвердил тренер академии Амиран "ami" Рехвиашвили.

Статистика выставленных на трансфер игроков в официальных встречах / изображение hltv

Юноши представляли организацию с сентября 2019 года, после завершения проекта NAVI Esports Camp. Под тегом NAVI игроки суммарно заработали более $ 20 тыс. призовых. В заявлении менеджмента NAVI сказано, что клуб поможет игрокам найти варианты для дальнейшего продолжения карьеры. В частности, теперь уже бывший снайпер-юниор "Gospadarov" присоединился к составу организации HellRaisers на тестовый период.

Новый же состав NAVI Junior будет сформирован из оставшихся игроков в академии. В связи с появлением вакантных мест "рожденные побеждать" также объявили о подписании молодого таланта – 13-летнего Дмитрия "Dem0n" Мирошниченко из Днепра.

Мы постоянно ищем новые таланты и стараемся помогать им развиваться. Иногда даже очень молодые игроки уже показывают хороший потенциал. 13-летний талантливый парень – это именно такой случай, когда мы должны смотреть стратегически далеко вперед. Мы рады оказать поддержку Диме в его профессиональной карьере и приложим усилия для того, чтобы уже в 16 лет он наводил ужас на лучшие команды мира, – заявил операционный директор NAVI Алексей "chaos" Кучеров.

Юный игрок имеет десятый уровень на FACEIT и 3300 elo, а также провел на платформе уже около двух тысяч матчей с винрейтом в 53%. Средний K/D Дмитрия составляет 1.31, при этом у юноши довольно высокий показатель хедшотов – 58%. Парень уже успел провести первую трансляцию на Twitch в новом статусе и продемонстрировать собственные навыки.

Желаем Дмитрию удачи и настойчивости и надеемся, что со временем он сможет пробиться не только в состав Junior, но и станет основным игроком "рожденных побеждать".