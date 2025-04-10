Глобальний апгрейд у Marvel Rivals: турніри більше не будуть такими, як раніше

У Marvel Rivals наближається масштабна трансформація турнірної системи. Другий сезон Marvel Rivals Championships (MRC) принесе оновлення, які повністю змінять формат змагань, географію учасників і правила гри. Розповідаємо, що саме зміниться та як це вплине на кіберспортивну сцену.

Чого чекати далі

Другий сезон MRC відкриває нову сторінку в історії гри. NetEase анонсувала масштабне оновлення турнірної системи, яке почне діяти 11 квітня 2025 року – саме тоді стартує новий сезон. Зміни охоплюють нові регіони, функції фракцій, спрощений формат реєстрації та низку інших поліпшень, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення на сайті гри.

Дивіться також Marvel Rivals додасть у гру одного з найкрутіших ворогів Месників

Інформація зʼявилась 8 квітня, коли розробники поділилися деталями майбутніх нововведень разом із новинами про кількагодинне технічне обслуговування та загальними оновленнями якості на ПК і консолях.

Усі турнірні оновлення для Marvel Rivals Season 2

Реєстрацію на Marvel Rivals Season 2 MRC було скориговано, зокрема змінено вимоги до рангу та запроваджено новий процес реєстрації.

Найбільш радикальні зміни стосуються регіонів. Раніше MRC охоплював Північну Америку, Європу та Азію. Новий формат тепер включає Америку, Європу, Близький Схід, Африку (EMEA) та Тихоокеанський регіон. Це полегшить класифікацію країн і спростить організацію серверів, що має призвести до кращої продуктивності під час турнірів.

Нові функції фракцій також дебютують у 2 сезоні, набувши чинності під час нокаут-етапів. З'являться системи рекрутингу та пошуку, що полегшить фракціям і гравцям формування загонів перед будь-якими внутрішньоігровими турнірами. Нова система звітів також надасть фракціям можливість позначати неприйнятний контент.

У другому сезоні також набагато простіше вивчати MRC, що робить його менш складним для гравців, які пропустили минулий сезон. Сторінка "Огляд" стала більш доступною і містить більш детальну інформацію про процеси та конкретні правила для різних форматів.

Функції, які раніше були ексклюзивними для MRC, тепер доступні і для користувацьких ігор. Гравці тепер можуть налаштувати турнірну кімнату разом із функцією паузи, ініційованою господарями. Додана функція "В гостях".

Далі – більше

У 1 сезоні MRC взяли участь понад 500 команд у кожному регіоні. З'ясувалося, що деякі з колективів без кіберспортивного досвіду переважали над відомими гравцями, наприклад, у таких регіонах, як Азія.

NetEase прагне розширити кіберспортивну екосистему Marvel Rivals. Упорядкована категоризація країн означає менше технічних проблем, що заохочує більше команд брати участь у змаганнях, в тому числі й аматорських складів, які раніше не були учасниками великих турнірів.

Більша кількість команд може призвести до більш різноманітної конкуренції, а нові гравці зможуть кинути виклик відомим командам вищого рівня, таким як переможці Invitational 100-Thieves або Sentinels.

З початком другого сезону нам не доведеться довго чекати, щоб побачити, як сформується кіберспортивна сцена у світлі цих фундаментальних змін. Очікується, що вона буде більшою та кращою, ніж раніше.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!